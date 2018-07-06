Проект "Стена": из 4,1 млрд гривен ГПСУ получила 800 млн на обустройство границы с Россией

В ГПСУ заинтересованы в скорейшем расследовании дела относительно проекта "Стена"

Госпогранслужба Украины (ГПСУ) из 4,1 млрд гривен получила 800 млн гривен на обустройство границы с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

ГПСУ также заинтересована в скорейшем завершении расследования по проекту инженерно-технического обустройства границы, что имеет название "Стена".

В Госпогранслужбе напомнили, что на обустройство границы с Россией в течение 2015-2017 годов из Госбюджета уже было выделено 800 миллионов гривен.

"За эти средства практически завершены работы в Харьковской области, начато в Луганской и Черниговской", - отметили в пресс-службе.

Также подчеркнули, что проект является крайне эффективным, поскольку там, где он уже реализован, "объемы противоправной деятельности практически сведены к нулю".

Госпогранслужба отмечает, что в целом стоимость проекта обустройства границы составляет более 4,1 миллиарда гривен.

"За эти средства в инженерном, фортификационном и техническом аспекте должно быть оборудовано свыше 2000 км только сухопутной границы. В то же время на участке границы, которая временно неподконтрольной украинской власти, проект будет реализовываться только после восстановления территориальной целостности Украины", - сообщили в ГПСУ.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) завершили досудебное расследование относительно незаконного завладения средствами государственного бюджета, выделенными на проект "Стена".

Так, САП завершила досудебное расследование в отношении 8 подозреваемых. В дальнейшем детективы НАБУ составят обвинительный акт, а прокуроры САП направят его в суд.