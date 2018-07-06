Проект "Стіна": із 4,1 млрд гривень ДПСУ отримала 800 млн на облаштування кордону з Росією

У ДПСУ зацікавлені в якнайшвидшому розслідуванні справи щодо проекту "Стіна"

Держприкордонслужба України (ДПСУ) з 4,1 млрд гривень отримала 800 млн гривень на облаштування кордону з Росією. Про це повідомили прес-службі ДПСУ.

ДПСУ зацікавлена в якнайшвидшому завершенні розслідування за проектом інженерно-технічного облаштування кордону, що має назву "Стіна".

У Держприкордонслужбі нагадали, що на облаштування кордону з Росією упродовж 2015-2017 років з Держбюджету вже було виділено 800 мільйонів гривень.

"За ці кошти практично завершено роботи в Харківській області, розпочато в Луганській та Чернігівській", - зазначили в прес-службі.

Також наголосили, що проект є вкрай ефективним, оскільки там, де він вже реалізований, "обсяги протиправної діяльності практично зведені до нуля".

Держприкордонслужба зазначає, що загалом вартість проекту облаштування кордону складає понад 4,1 мільярди гривень.

"За ці кошти в інженерному, фортифікаційному та технічному аспекті має бути обладнано понад 2000 км лише сухопутного кордону. В той же час на ділянці кордону, яка є тимчасово непідконтрольною українській владі, проект буде реалізовуватися лише після відновлення територіальної цілісності України", - повідомили в ДПСУ.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило, що прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) завершили досудове розслідування щодо незаконного заволодіння коштами державного бюджету України, виділеними на проект "Стіна".

Так, САП завершила досудове розслідування щодо 8 підозрюваних. У подальшому детективи НАБУ складуть обвинувальний акт, а прокурори САП направлять його до суду.