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Проект о списании старых вагонов создаст дефицит состава и коллапс на рынке перевозок, - эксперт

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Киев, Среда 20 октября 2021 18:14
Проект о списании старых вагонов создаст дефицит состава и коллапс на рынке перевозок, - эксперт Фото: "Укрзализныця" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталия Гурковская

Инициатива Мининфраструктуры списывать вагоны по возрасту не продумана, и несет риски создания дефицита вагонов на рынке перевозок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых ж/д перевозок, Натальи Петриченко.

"Желание министерства инфраструктуры понятно - за счет бизнеса обновить подвижной состав. Насколько это выгодно бизнесу - большой вопрос. Потому что непонятны правила, идет нестыковка по приказу с нормативными документами, которые сейчас действуют", - рассказала Петриченко.

Эксперт подчеркнула: решение о списании вагонов по возрасту непродуманное и спровоцирует дефицит вагонов на рынке и коллапс перевозок.

"Вагоны нужно обновлять, с этим никто не спорит. Но должны быть обдуманные шаги. Кто сейчас из бизнеса, вот есть какие-то бизнес-предложения, кто согласен покупать вагоны, на каких условиях? Ведь "Укрзализныця" сейчас введет этот порядок, вагоны будут списаны, и возить будет не в чем. Потому что так, как мы видим статистику, что в этом году сколько завод построил Крюковский? По-моему, 500 с чем-то вагонов. Вот и все. Все будем возить. И кто будет нести ответственность за принятие таких решений?" - объяснила Петриченко.

Она также отметила, что вопрос с вагонами не является первоочередной проблемой УЗ, гораздо более важно привести в надлежащее состояние железнодорожные пути и инфраструктуру, из-за чего скорость передвижения поездов падает, а также увеличить количество локомотивов.

"Может быть, нужно сразу не бросаться из крайности в крайность, а как-то наметить какие-то поэтапные шаги? Инфраструктуру привести в надлежащее состояние? Вагоны-то мы обновим, но по чему ездить будем?" - сказала Петриченко.

Как сообщалось, ранее власть должна принять системные решения по развитию "Укрзализныци", а не заниматься "пинг-понгом".

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