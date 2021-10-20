Проект про списання старих вагонів створить дефіцит складу і колапс на ринку перевезень, - експерт

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента Асоціації "Укрвідтранс", в яку входять оператори вантажних ж/д перевезень, Наталії Петриченко.

"Бажання міністерства інфраструктури зрозуміло - за рахунок бізнесу оновити рухомий склад. Наскільки це вигідно бізнесу - велике питання. Тому що незрозумілі правила, йде нестиковка за наказом з нормативними документами, які зараз діють", - розповіла Петриченко.

Експерт підкреслила: рішення про списання вагонів за віком непродумане і спровокує дефіцит вагонів на ринку і колапс перевезень.

"Вагони потрібно оновлювати, з цим ніхто не сперечається. Але повинні бути обдумані кроки. Хто зараз з бізнесу, ось є якісь бізнес-пропозиції, хто згоден купувати вагони, на яких умовах? Адже "Укрзалізниця" зараз введе цей порядок, вагони будуть списані, і возити буде ні в чому. Тому що так, як ми бачимо статистику, що в цьому році скільки завод побудував Крюківський? По-моєму, 500 з чимось вагонів. Ось і все. Все будемо возити. І хто буде нести відповідальність за прийняття таких рішень?" - пояснила Петриченко.

Вона також зазначила, що питання з вагонами не є першочерговою проблемою УЗ, набагато важливіше привести в належний стан залізничні колії і інфраструктуру, через що швидкість пересування потягів падає, а також збільшити кількість локомотивів.

"Може бути, потрібно відразу не кидатися з крайності в крайність, а якоь намітити якісь поетапні кроки? Інфраструктуру привести в належний стан? Вагони ми оновимо, але по чому їздити будемо?" - сказала Петриченко.