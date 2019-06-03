Проект резолюции о возвращении РФ подрывает доверие к ПАСЕ, - МИД

Иллюстративное фото (assembly.coe.int)

С украинской стороны, скорее всего, будет “коррекция отношения к этой организации в более функциональный способ”

Одобрение регламентным комитетом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проекта резолюции насчет изменения правил ассамблеи и вероятного возвращения Российской Федерации не является архикритичним, но может подорвать доверие к этой организации. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в интервью'ю "Украинском радио".

"Мы были готовы к этому решению, поскольку во время голосования несколько недель назад мы голосовали против этого и призвали наших международных партнеров, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенные ею преступления. В данном случае голосование прошло не так, как мы этого желали", - заявил Боднар.

По его словам, с украинской стороны, скорее всего, будет “коррекция отношения к этой организации в более функциональный способ”.

Также Боднар напомнил, что СЕ, ее парламентский выбор должны обеспечивать, прежде всего, права человека и соблюдение основных положений, касающихся функционирования демократии в Европе, однако Россия этого не делает, а западные страны ей это прощают.

Напомним, сегодня регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял проект резолюции, которая усложнит процедуру введения санкций против делегаций. Украинская сторона будет работать над тем, чтобы убедить Парламентскую ассамблею не принимать эту резолюцию, ведь это приведет к возвращению российской делегации к работе в ассамблее.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 17 мая Комитет министров Совета Европы поддержал возвращение России в ПАСЕ. Глава МИД Финляндии Тимо Сойни заявил, что его страна пыталась найти решение разногласий с Россией во время председательства в Совете Европы. В то же время финский министр отметил, что "возникновения кризиса" пов'связано с действиями Российской Федерации.