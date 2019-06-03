Проект резолюції про повернення РФ підриває довіру до ПАРЄ, - МЗС

Ілюстративне фото (assembly.coe.int)

З українського боку, швидше за все, буде “корекція ставлення до цієї організації у більш функціональний спосіб”

Схвалення регламентним комітетом Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) проекту резолюції щодо зміни правил асамблеї та ймовірного повернення Російської Федерації не є архікритичним, але може підірвати довіру до цієї організації. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар в інтерв'ю "Українському радіо".

"Ми були готові до цього рішення, оскільки під час голосування декілька тижнів тому ми голосували проти цього й закликали наших міжнародних партнерів, щоб притягти Росію до відповідальності за вчинені нею злочини. У даному разі голосування відбулося не так, як ми цього бажали", - заявив Боднар.

За його словами, з українського боку, швидше за все, буде “корекція ставлення до цієї організації у більш функціональний спосіб”.

Також Боднар нагадав, що РЄ, її парламентський вибір мають забезпечувати, насамперед, права людини і дотримання основних положень, які стосуються функціонування демократії в Європі, проте Росія цього не робить, а західні країни їй це пробачають.

Нагадаємо, сьогодні регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проект резолюції, яка ускладнить процедуру запровадження санкцій проти делегацій. Українська сторона працюватиме над тим, щоб переконати Парламентську асамблею не ухвалювати дану резолюцію, адже це призведе до повернення російської делегації до роботи в асамблеї.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 17 травня Комітет міністрів Ради Європи підтримав повернення Росії в ПАРЄ. Голова МЗС Фінляндії Тімо Сойні заявив, що його країна намагалася знайти рішення розбіжностей з Росією під час головування в Раді Європи. В той же час фінський міністр зазначив, що "виникнення кризи" пов'язане з діями Російської Федерації.