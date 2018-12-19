Проект о прекращении уголовной репрессии осужденных соответствует законам ЕС, - комитет ВР

Фото: заседание комитета (rada.gov.ua)

Проект направлен на приведение работы национальной пенитенциарной системы в соответствие со стандартами Совета Европы

Комитет парламента по вопросам европейской интеграции заявил, что законопроект №9228 о прекращении практики уголовной репрессии осужденных соответствует законодательству Евросоюза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, в ходе заседания 18 декабря члены комитета рассмотрели ряд законопроектов на соответствие праву ЕС, обязательствам Украины в рамках Совета Европы и Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Евросоюзом, Европейским Сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны.

"Таким, что в целом не противоречит праву Европейского союза, был признан проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об изъятии статьи 391 Уголовного кодекса Украины) (№9228)", - сказано в сообщении.

Также указано, что проект направлен на гуманизацию условий содержания лиц в местах лишения свободы, прекращение практики необоснованной уголовной репрессии осужденных, приведение работы национальной пенитенциарной системы в соответствие со стандартами Совета Европы и требований демократического сообщества путем внесения изменения в Уголовный кодекс Украины.

Напомним, в конце октября в Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект №9228 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об изъятии статьи 391 Уголовного кодекса Украины)".

Как писало РБК-Украина ранее, осужденные получат доступ к дистанционным пунктам бесплатной правовой помощи.

Добавим, по состоянию на 1 сентября 2018 года в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины находилось 56246 осужденных и заключенных под стражу.