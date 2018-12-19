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Проект про припинення кримінальної репресії засуджених відповідає законам ЄС, - комітет ВР

Новини » Політика    19.12.2018 - 21:55
Проект про припинення кримінальної репресії засуджених відповідає законам ЄС, - комітет ВР
Фото: засідання комітету (rada.gov.ua)

Проект спрямований на приведення роботи національної пенітенціарної системи у відповідність до стандартів Ради Європи

Комітет парламенту з питань європейської інтеграції заявив, що законопроект №9228 щодо припинення практики кримінальної репресії засуджених відповідає законодавству Євросоюзу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, у ході засідання 18 грудня члени комітету розглянули низку законопроектів на їх відповідність праву ЄС, зобов'язанням України в рамках Ради Європи та Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Євросоюзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

"Таким, що в цілому не суперечить праву Європейського союзу було визнано проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вилучення статті 391 Кримінального кодексу України) (№9228)", - сказано у повідомленні.

Також вказано, що проект спрямований на гуманізацію умов утримання осіб у місцях позбавлення волі, припинення практики необґрунтованої кримінальної репресії засуджених, приведення роботи національної пенітенціарної системи у відповідність до стандартів Ради Європи та вимог демократичного співтовариства шляхом внесення зміни до Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Верховній раді України було зареєстровано законопроект №9228 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (про вилучення статті 391 Кримінального кодексу України)".

Як писало РБК-Україна раніше, засуджені отримають доступ до дистанційних пунктів безоплатної правової допомоги.

Додамо, станом на 1 вересня 2018 року в установах Державної кримінально-виконавчої служби України перебувало 56246 засуджених і взятих під варту.

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