Раде предлагают прекратить практику уголовной репрессии осужденных

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Проектом предлагается изъять статью 391 УК "Злостное неповиновение требованиям администрации учреждения исполнения наказаний"

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект №9228 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об изъятии статьи 391 Уголовного кодекса Украины)". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте парламента.

Соответствующий проект был внесен в ВР 19 октября 2018 года.

Документ, в частности, разработан с целью совершенствования действующего уголовного законодательства путем прекращения массовых злоупотреблений администрацией учреждений исполнения наказаний положениями статьи 391 Уголовного кодекса Украины и практики необоснованной уголовной репрессии осужденных, приведение работы национальной пенитенциарной системы в соответствие со стандартами Совета Европы и требованиями демократического сообщества.

Проектом предлагается изъять статью 391 Уголовного кодекса "Злостное неповиновение требованиям администрации учреждения исполнения наказаний", а также ссылки на указанную статью в статье 140 Уголовно-исполнительного кодекса Украины.

Подчеркнем, статья предусматривает, что злостное неповиновение законным требованиям администрации исправительного учреждения или иное противодействие администрации в законном осуществлении ее функций лицом, отбывающим наказание в виде ограничения свободы или в виде лишения свободы, если это лицо за нарушение требований режима отбывания наказания было подвергнуто в течение года взысканию в виде перевода в помещение камерного типа (одиночную камеру) или переводилось на более строгий режим отбывания наказания, наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

"Вопреки заявлениям скептиков, изъятие статьи 391 из УК Украины не приведет к полной декриминализации действий, которые заключаются в злостном неповиновении требованиям администрации уголовно-исполнительного учреждения, и не будет способствовать совершению осужденными новых преступлений", - уверяют авторы законопроекта.

Они подчеркивают, что администрации учреждений исполнения наказаний и Государственная пенитенциарная служба Украины даже без ст. 391 УК имеют достаточный правовой инструментарий для воздействия на злостных нарушителей режима отбывания наказания, в частности путем перевода нарушителя в дисциплинарный изолятор (ДИЗО), чем также злоупотребляют работники исправительных колоний - с той лишь разницей, что осужденный, не обязательно будучи на самом деле виновным, по формальной причине помещенный в дисциплинарный изолятор, хотя бы не приобретает дополнительную судимость.

Кроме того, указано, что если неповиновение осужденного будет иметь насильственный характер, он будет привлечен к ответственности по соответствующим "профильным" статьям Уголовного кодекса.

Напомним, осужденные получат доступ к дистанционным пунктам бесплатной правовой помощи.

Как сообщало РБК-Украина ранее, по состоянию на 1 сентября 2018 года в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины находилось 56246 осужденных и заключенных под стражу.