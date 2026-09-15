Проєкт "пекельних санкцій" Грема проти РФ розсварив демократів у Конгресі США, - Axios

Керівництво Демократичної партії у Палаті представників відкрито виступило проти законопроєкту про санкції проти Росії, який планують винести на голосування цього тижня. Однак усередині партії немає єдності щодо цього питання.

Для республіканців це може стати проблемою, адже їм, імовірно, знадобляться голоси демократів. Таким чином вони зможуть компенсувати можливу втрату підтримки з боку представників свого ізоляціоністського крила та провести законопроєкт через Палату представників.

Чому демократи розділилися

Документ, названий на честь покійного сенатора Ліндсі Грема, передбачає можливість запровадження адміністрацією Дональда Трампа мит до 100% для п'яти найбільших імпортерів російської нафти.

Саме це положення поставило демократів у складне становище. Партія виступає за підтримку України та посилення тиску на Росію, але водночас не хоче надавати Трампу додаткові повноваження у визначенні торговельної політики.

Тож для частини демократів питання санкцій проти РФ виявилося пов'язаним не лише з підтримкою України, а й із їхньою позицією щодо економічної політики президента.

Керівництво демократів виступило проти

Минулого тижня три впливові демократи Палати представників - Грег Мікс із Нью-Йорка, Дон Бейєр із Вірджинії та Річард Ніл із Массачусетсу - спільно заявили про свою опозицію до законопроєкту.

Вони наголосили, що демократи в Палаті представників залишаються відданими підтримці України, але вважають запропонований закон таким, що може принести більше шкоди, ніж користі.

Окремо конгресмени розкритикували два положення документа. Перше стосується суттєвого розширення повноважень президента щодо встановлення мит. Друге - відсутності обов'язкових санкцій саме проти Росії.

На їхню думку, обидва ці моменти є неприйнятними.

Не всі демократи готові голосувати проти

Водночас позиція керівництва партії не означає, що весь Демократичний кокус виступить проти законопроєкту.

Конгресмен Джаред Голден із Мену, який часто розходиться з партійним керівництвом, заявив Axios, що майже напевно проголосує за документ.

Він пояснив, що вважає санкції корисним інструментом, а також загалом підтримує використання мит. Голден раніше був єдиним демократом, який підтримував низку найбільш суперечливих протекціоністських торговельних заходів Трампа.

Свою позицію поки не визначила і конгресменка Марсі Каптур з Огайо. Вона є співголовою двопартійної Конгресової групи з питань України та заявила, що уважно вивчає законопроєкт разом із членами групи.

Каптур наголосила на необхідності надіслати Росії сигнал про те, що їй слід відступити.

Ще один співголова українського кокусу від Демократичної партії, конгресмен Майк Квіглі з Іллінойсу, також поки не визначився. Він заявив, що його голос залежатиме від точного формулювання законопроєкту.

Поправки демократів відхилили

Представники Демократичної партії намагалися змінити документ. Зокрема, Грег Мікс та колишній лідер більшості Палати представників Стені Хойєр, який також є прихильником України, пропонували поправки до положень про торговельну політику.

Їхньою метою було зробити ці формулювання більш прийнятними для демократів.

Однак контрольований республіканцями Комітет Палати представників з питань регламенту в понеділок відхилив запропоновані зміни. Після цього законопроєкт передали на процедурне голосування у Палаті представників.