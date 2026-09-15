Проект "адских санкций" Грэма против РФ рассорил демократов в Конгрессе США, - Axios

Руководство Демократической партии в Палате представителей открыто выступило против законопроекта о санкциях против России, который планируется вынести на голосование на этой неделе. Однако внутри партии нет единства по этому вопросу.

Для республиканцев это может стать проблемой, ведь им, вероятно, понадобятся голоса демократов. Таким образом, они смогут компенсировать возможную потерю поддержки со стороны представителей своего изоляционистского крыла и провести законопроект через Палату представителей.

Почему демократы разделились

Документ, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма, предусматривает возможность введения администрацией Дональда Трампа пошлин до 100% для пяти крупнейших импортеров российской нефти.

Именно это положение поставило демократов в затруднительное положение. Партия выступает за поддержку Украины и усиление давления на Россию, но не хочет предоставлять Трампу дополнительные полномочия в определении торговой политики.

Поэтому для части демократов вопрос санкций против РФ оказался связан не только с поддержкой Украины, но и с их позицией относительно экономической политики президента.

Руководство демократов выступило против

На прошлой неделе три влиятельных демократа Палаты представителей - Грег Микс из Нью-Йорка, Дон Бейер из Виргинии и Ричард Нил из Массачусетса - совместно заявили о своей оппозиции к законопроекту.

Они подчеркнули, что демократы в Палате представителей остаются преданными поддержке Украины, но считают предложенный закон таким, что может принести больше вреда, чем пользы.

Отдельно конгрессмены раскритиковали два положения документа. Первое касается существенного расширения полномочий президента по установлению пошлин. Второе – отсутствия обязательных санкций именно против России.

По их мнению, оба эти момента неприемлемы.

Не все демократы готовы голосовать против

В то же время, позиция руководства партии не означает, что весь Демократический кокус выступит против законопроекта.

Часто расходящийся с партийным руководством конгрессмен Джаред Голден из Мену заявил Axios, что почти наверняка проголосует за документ.

Он пояснил, что считает санкции полезным инструментом, а также поддерживает использование пошлин. Голден ранее был единственным демократом, поддерживавшим ряд наиболее противоречивых протекционистских торговых мер Трампа.

Свою позицию пока не определила и конгрессменка Марси Каптур из Огайо. Она является сопредседателем двухпартийной Конгрессной группы по Украине и заявила, что внимательно изучает законопроект вместе с членами группы.

Капюшон подчеркнула необходимость послать России сигнал о том, что ей следует отступить.

Еще один сопредседатель украинского кокуса от Демократической партии, конгрессмен Майк Квигли из Иллинойса, тоже пока не определился. Он заявил, что его голос будет зависеть от точной формулировки законопроекта.

Поправки демократов отклонили

Представители Демократической партии пытались поменять документ. В частности, Грег Микс и бывший лидер большинства Палаты представителей Стени Хойер, также являющийся сторонником Украины, предлагали поправки к положениям о торговой политике.

Их целью было сделать эти формулировки более приемлемыми для демократов.

Однако контролируемый республиканцами Комитет Палаты представителей по вопросам регламента в понедельник отклонил предложенные изменения. После этого законопроект передали на процедурное голосование в Палате представителей.