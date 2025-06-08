Проект посольства Китаю у Британії розпалив міжнародний скандал, - The Times

Адміністрація президента США Дональда Трампа попередила уряд Великої Британії про ризики розміщення нового китайського посольства у безпосередній близькості до критичної інфраструктури в Лондоні.

План будівництва так званого "суперпосольства" був заблокований попереднім британським урядом після попереджень розвідки щодо можливого ризику шпигунства. Однак проект було знову активізовано після особистого втручання президента Китаю Сі Цзіньпіна.

В чому небезпека

Занепокоєння щодо безпеки висловлені через наміри розмістити посольство у районі Royal Mint Court, який дуже близький до важливого вузла критичної інфраструктури зв’язку. Запропонована ділянка розташована безпосередньо між фінансовими центрами "Сіті" та "Кенері-Ворф", а також біля трьох ключових дата-центрів.

У США висловили нові занепокоєння щодо розміщення дипломатичного комплексу впритул до стратегічних комунікаційних кабелів, які можуть стати об'єктом кібератак.

"Сполучені Штати глибоко занепокоєні наданням Китаю потенційного доступу до чутливої комунікації однієї з наших найближчих союзниць", - зазначив американський високопосадовець.

В The Time зазначили, що питання розглядається в контексті переговорів між США та Великою Британією щодо реалізації нещодавно підписаної торговельної угоди. Країни мають час до 9 липня, щоб уникнути запровадження 50% мит на імпорт британської сталі до США.

У відповідь на запитання про можливий вплив рішення щодо посольства на торговельні відносини, представник Білого дому заявив: "Сполучені Штати очікують, що всі рішення будуть ухвалюватися з урахуванням національних інтересів у сфері безпеки (як США, так і Великої Британії) та після ретельної оцінки і затвердження фахівцями з контррозвідки".

Президент Дональд Трамп раніше особисто закликав лідера лейбористів Кіра Стармера не дозволяти реалізацію цього проекту. Питання також обговорювалося під час торговельних переговорів. Дипломати зазначають, що у разі відкриття посольства, адміністрація Трампа може переглянути формат обміну розвідданими з Лондоном.

Заява пролунала після того, як до Ради національної безпеки США було передано меморандум від членів Міжпарламентського альянсу щодо Китаю (Ipac). У ньому зазначається, що так зване "темне кабелювання" під територією майбутнього посольства "живить Сіті Лондон" - осердя фінансової системи Великої Британії.

Голова Комітету Палати представників США з питань Китаю, республіканець Джон Муленаар, зазначив, що розміщення посольства КНР "безпрецедентного розміру" над чутливими комунікаційними лініями, які підтримують фінансові системи США та Великої Британії, "буде становити неприпустимий ризик для наших інституцій".

"Комуністична партія Китаю вже продемонструвала чітку зацікавленість у підриві критичної інфраструктури. Цей розвиток подій викличе серйозне занепокоєння у Сполучених Штатах і може бути розцінений як стратегічна помилка з боку Лондона і прояв надмірних амбіцій Пекіна", - сказав він.

Виконавчий директор Ipac Люк де Пулфорд заявив, що "китайське мега-посольство перетворилося на точку напруги у торговельних переговорах між Великою Британією та США".

Він назвав вражаючим, що Білий дім був змушений публічно підтвердити ризик для кабелів лише для того, щоб захистити власну фінансову систему.

"Настав час надіслати Сі Цзіньпіну чіткий сигнал: попри тиск і шантаж, Велика Британія і США не торгуватимуть національною безпекою. Цього посольства не буде", - сказав Люк де Пулфорд.

Зміна позиції

Китай ще з 2018 року намагається реалізувати проект перебудови комплексу Королівського монетного двору (Royal Mint), що розташований неподалік Тауера. Під час цьогорічного візиту до Лондона, міністр закордонних справ КНР Ван І порушив це питання на переговорах із британським міністром закордонних справ Девідом Леммі. Раніше президент Сі також піднімав цю тему в телефонній розмові зі Стармером.

План будівництва найбільшого посольства Китаю в Європі у 2022 році був відхилений радою району Тауер Гамлетс.

Однак минулого року план було передано на розгляд профільного міністерства. Менше ніж за два тижні після офіційного візиту міністра фінансів Рейчел Рівз до Китаю, лондонська поліція Скотланд-Ярд, і рада Тауер Гамлетс, відкликали свої заперечення щодо проекту.

"Тіньовий" міністр закордонних справ Великої Британії Пріті Пател зазначила, що Китай становить небезпеку для національної та економічної безпеки для країни.

Вона зазначила, що "тіньовий" уряд ніколи не підтримував цей проект і рішуче виступає проти планів Лейбористської партії щодо будівництва китайського суперпосольства "в самому серці нашої великої столиці".

"Від самого початку ми заявляли, що ніколи не поставимо під загрозу фінансовий центр чи країну - на відміну від Лейбористської партії, яка йде на це задля піар-кампанії і китайських грошей", - сказала Пател.

У посольстві КНР раніше відкинули звинувачення у шпигунстві. "Антикитайські сили завжди намагаються обмовити та атакувати Китай", - зазначили у диппредставництві.

Однак речник британського уряду підтвердив, що заявку на будівництво нового китайського посольства у Тауер Гамлетс було передано на розгляд міністрів. Остаточне рішення буде ухвалене у встановленому порядку.