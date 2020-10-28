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Мирный план по Донбассу позволит возобновить разминирование и разведение сил, - ОП

Киев, Среда 28 октября 2020 19:21
Мирный план по Донбассу позволит возобновить разминирование и разведение сил, - ОП
Фото: Леонид Кравчук (unian.net)
Автор: Роман Тверденко

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе рассчитывает, что вскоре будет разблокирован процесс разминирования 20 участков на Донбассе и разведения сил на четырех участках. Этому способствует разработка плана мирных действий.

Об этом сообщает Офис президента по итогам очередного заседания ТКГ.

В украинской делегации убеждены, что договоренность по наработке плана мирных действий позволяет в ближайшее время разблокировать процесс разведения сил по следующем четырем позициям, а также заняться разминированием 20 участкам на Донбассе.

Также в ходе заседания глава украинской делегации Леонид Кравчук призвал Россию разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц. Украинская сторона настаивала на утверждении списка лиц, который был передан еще в июле.

Отметим, что украинская сторона во время заседания Трехсторонней контактной группы предложила координатором процесса представить план действий по урегулированию ситуации на Донбассе. Следующее заседание ТКГ запланировано в период с 5 по 10 ноября.

Также сегодня сообщалось, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук назначил нового спикера, который будет отвечать за информационную политику делегации. Им стал блогер Алексей Арестович.

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