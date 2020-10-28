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Мирний план по Донбасу дозволить відновити розмінування і розведення сил, - ОП

Київ, Середа 28 жовтня 2020 19:21
Мирний план по Донбасу дозволить відновити розмінування і розведення сил, - ОП
Фото: Леонід Кравчук (unian.net)
Автор: Роман Тверденко

Українська делегація у Тристоронній контактної групи розраховує, що незабаром буде розблоковано процес розмінування 20 ділянок на Донбасі і розведення сил на чотирьох ділянках. Цьому сприяє розробка плану мирних дій.

Про це повідомляє Офіс президента за підсумками чергового засідання ТКГ.

В українській делегації переконані, що домовленість з напрацювання плану мирних дій дозволяє найближчим часом розблокувати процес розведення сил по наступним чотирьом позиціям, а також зайнятися розмінуванням 20 ділянок на Донбасі.

Також у ході засідання глава української делегації Леонід Кравчук закликав Росію розблокувати процес взаємного звільнення утримуваних осіб. Українська сторона наполягала на затвердження списку осіб, який був переданий ще в липні.

Зазначимо, що українська сторона під час засідання Тристоронньої контактної групи запропонувала координатором процесу представити план дій по врегулюванню ситуації на Донбасі. Наступне засідання ТКГ заплановано в період з 5 по 10 листопада.

Також сьогодні повідомлялося, що глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук призначив нового спікера, який буде відповідати за інформаційну політику делегації. Ним став блогер Олексій Арестович.

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