Назначен новый спикер украинской делегации в ТКГ

Фото: Алексей Арестович и Леонид Кравчук (facebook.com/alexey.arestovich)

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук назначил нового спикера, который будет отвечать за информационную политику делегации. Им стал блогер Алексей Арестович.

Эту информацию РБК-Украина подтвердили в украинской делегации ТКГ.

Соответствующую информацию в Facebook также опубликовал сам Арестович.

По его словам, он назначен советником делегации по информационной политике с полномочиями "единого голоса" относительно информирования СМИ, международных партнеров и народа Украины.

Арестовичу 45 лет. Он родился в Грузии. Учился в киевской школе № 178, затем поступил на биологический факультет университета им. Тараса Шевченко, затем - в Одесский институт сухопутных войск.

Он является военным и политическим обозревателем, блогером. С 1999 по 2005 годы работал в Главном управлении разведки под руководством Игоря Смешко.

Напомним, в конце сентября РБК-Украина стало известно, что в украинской делегации в ТКГ появится спикер. Сначала на эту должность рассматривали Маркияна Лубкивского.

Назначить спикера решили после скандальных заявлений Витольда Фокина, которые стали причиной его увольнения из переговорной группы.