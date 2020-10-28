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Украина в ТКГ предложила до 4 ноября представить план действий по миру на Донбассе

Украина , Среда 28 октября 2020 19:18
Украина в ТКГ предложила до 4 ноября представить план действий по миру на Донбассе
Фото: Алексей Арестович (apostrophe.ua)
Автор: Максим Зайченко

В среду, 28 октября, украинская сторона во время заседания Трехсторонней контактной группы предложила координатором процесса представить план действий по урегулированию ситуации на Донбассе. Следующее заседание ТКГ запланировано в период с 5 по 10 ноября.

Об этом сообщил в Facebook спикер украинской делегации Алексей Арестович.

"Украинская сторона в лице главы Леонида Кравчука во время сегодняшнего заседания группы предложила координаторам процесса представить до 4 ноября свой вариант "Плана действий" по интенсификации процесса мирного урегулирования", - написал он.

По словам Арестовича, во время заседания представитель ОБСЕ Пьер Морель заявил, что дело заключается в базисе переговоров, который бы позволил сдвинуть вперед процесс выполнения договоренностей, достигнутых на высшем уровне в рамках Нормандского формата.

"Таким базисом было признано предложение Леонида Кравчука создать под эгидой ОБСЕ "План действий", который учитывает в первую очередь вопросы безопасности и гуманитарные вопросы", - отметил Арестович.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия блокирует работу Трехсторонней контактной группы в Минске на протяжении трех месяцев. Россияне препятствуют рассмотрению вопросов из повестки дня заседаний.

Отметим, ранее президент Владимир Зеленский предложил привлечь в ТКГ представителей религиозных организаций. По его словам, они могут помогать в области гуманитарных вопросов.

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