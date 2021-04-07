Проект Киевской обходной дороги предусматривает компенсационную высадку деревьев, - "Укравтодор"

"Вместо каждого срубленного - новое дерево", - подчеркнули в агентстве.

В "Укравтодоре" также добавили, что выводы UNCG сделаны на основании визуализации строительства КОД на участке между дорогами М-07 Киев - Ковель и М-06 Киев - Чоп. Однако пока эта область находится лишь на этапе проектирования.

"Независимо от окончательного варианта проекта, он обязательно предусматривает компенсационную высадку деревьев", - сказано в заявлении "Укравтодора", который заказал проект в рамках программы президента "Большое строительство".

Агентство заверило, что строительство КОД не повлияет на общий баланс зеленых насаждений в области и поблагодарил UNCG за внимание к дорожным проектам.

"Сейчас наша команда работает над тем, чтобы качественных экоориентированных решений в Украине становилось больше", - заявили в "Укравтодоре".