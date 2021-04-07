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Проект Київської обхідної дороги передбачатиме компенсаційну висадку дерев, - "Укравтодор"

Новость на русском → Київ, Середа 07 квітня 2021 09:05
Проект Київської обхідної дороги передбачатиме компенсаційну висадку дерев, - "Укравтодор" Фото: проект будівництва КОД передбачатиме компенсаційну висадку дерев (facebook.com / Ukravtodor)
Автор: РБК-Україна

У відповідь на твердження Українською природоохоронної групи (UNCG) про те, що будівництво однієї з ділянок Київської обхідної дороги (КОД) знищить 40 гектарів лісу, в "Укравтодорі" запевнили, що проект дороги обов’язково передбачатиме компенсаційну висадку дерев.

Про це повідомила прес-служба "Укравтодору" в Facebook.

"Замість кожного зрубаного - нове дерево", - наголосили в агентстві.

В "Укравтодорі" також додали, що висновки UNCG зроблені на підставі візуалізації будівництва КОД на ділянці між дорогами М-07 Київ - Ковель та М-06 Київ - Чоп. Проте наразі ця ділянка перебуває лише на етапі проектування.

"Незалежно від остаточного варіанту проєкту, він обов’язково передбачатиме компенсаційну висадку дерев", - сказано у заяві "Укравтодору", який замовив проект у рамках програми президента "Велике будівництво".

Агенство запевнило, що будівництво КОД не вплине на загальний баланс зелених насаджень в області та подякував UNCG за увагу до дорожніх проектів.

"Наразі наша команда працює над тим, щоб якісних екоорієнтованих рішень в Україні ставало більше”, - заявили в "Укравтодорі".

Нагадаємо, Київська обхідна дорога стане маршрутом-напівкільцем навколо Києва, який починатиметься від дороги М-07 Київ - Ковель, пройде через дороги М-05 Київ - Одеса, Н-01 Київ - Знам’янка, Н-08 Бориспіль - Маріуполь, М-03 Київ - Харків - Довжанський. Обхід міста Бровари виводитиме до дороги М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі.

Загальна протяжність КОД становитиме майже 150 км.

Раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що пріоритетом у 2021 році буде відновлення доріг місцевого значення, якими в повсякденному житті користується більшість українців.

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