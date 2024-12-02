Проєкт "Хочу к своим". В Україні 250 тисяч переглядів профілів колаборантів

Понад 250 тисяч переглядів профілів колаборантів

За чотири місяці роботи державного проєкту "Хочу к своим”, створеного Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за підтримки ГУР, СБУ та Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, досягнуто значних результатів у боротьбі з колабораціонізмом.

250 000 переглядів сторінок з профілями колаборантів на сайті проекту hochuksvoim.com свідчать про активний інтерес громадян до цієї теми.

сторінок з профілями колаборантів на сайті проекту свідчать про активний інтерес громадян до цієї теми. 273 засуджені за державну зраду і колабораційну діяльність особи висловили бажання виїхати до Росії за умови повернення українців з російської неволі.

Ключові результати

1 колаборант вже виїхав до Росії, забезпечивши повернення українських громадян з полону.

3 особи припинили співпрацю з ворогом завдяки зверненням у рамках проєкту.

12 потенційних колаборантів перевіряються на основі інформації, отриманої від громадян.

перевіряються на основі інформації, отриманої від громадян. 16 заявок від осіб, які не бажають жити в Україні, але хочуть переїхати до росії, опрацьовуються представниками Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Проєкт демонструє підхід до протидії державній зраді та колабораціонізму, водночас сприяючи поверненню українців із російської неволі.

Ініціатива знаходить підтримку серед громадян, які активно долучаються до викриття потенційних зрадників і співпрацюють із правоохоронними органами.