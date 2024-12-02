Проект "Хочу к своим". В Украине 250 тысяч просмотров профилей коллаборантов

Более 250 тысяч просмотров профилей коллаборантов

За четыре месяца работы государственного проекта "Хочу к своим", созданного Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными при поддержке ГУР, СБУ и Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, достигнуты значительные результаты в борьбе с коллаборационизмом.

250 000 просмотров страниц с профилями коллаборантов на сайте проекта hochuksvoim.com свидетельствуют об активном интересе граждан к этой теме.

273 осужденных за государственную измену и коллаборационизм выразили желание выехать в Россию при условии возвращения украинцев из российского плена.

Ключевые результаты

1 коллаборант уже выехал в Россию, обеспечив возвращение украинских граждан из плена.

3 человека прекратили сотрудничество с врагом благодаря обращениям в рамках проекта.

12 потенциальных коллаборантов проверяются на основе информации, полученной от граждан.

проверяются на основе информации, полученной от граждан. 16 заявок от лиц, которые не хотят жить в Украине, но выражают желание переехать в россию, обрабатываются представителями Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Проект демонстрирует подход к противодействию государственной измене и коллаборационизму, одновременно способствуя возвращению украинцев из российского плена.

Инициатива находит поддержку среди граждан, которые активно участвуют в разоблачении потенциальных предателей и сотрудничают с правоохранительными органами.