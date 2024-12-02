Проект "Хочу к своим". В Украине 250 тысяч просмотров профилей коллаборантов

Проект "Хочу к своим" собрал более 250 000 просмотров профилей коллаборантов на своем сайте. Около 273 осужденных за государственную измену выразили желание выехать в Россию в обмен на возвращение украинцев из плена, а несколько человек прекратили сотрудничество с врагом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на “Хочу к своим”.
За четыре месяца работы государственного проекта "Хочу к своим", созданного Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными при поддержке ГУР, СБУ и Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, достигнуты значительные результаты в борьбе с коллаборационизмом.
250 000 просмотров страниц с профилями коллаборантов на сайте проекта hochuksvoim.com свидетельствуют об активном интересе граждан к этой теме.
1 коллаборант уже выехал в Россию, обеспечив возвращение украинских граждан из плена.
3 человека прекратили сотрудничество с врагом благодаря обращениям в рамках проекта.
Проект демонстрирует подход к противодействию государственной измене и коллаборационизму, одновременно способствуя возвращению украинцев из российского плена.
Инициатива находит поддержку среди граждан, которые активно участвуют в разоблачении потенциальных предателей и сотрудничают с правоохранительными органами.
Напомним,что 25 июля, Координационный штаб по обращению с военнопленными, в который, в частности, входят Главное управление разведки Минобороны, СБУ и Секретариат Уполномоченного ВРУ по правам человека, презентовал общий государственный проект "Хочу к своим".