Проект госбюджета-2022: как вырастут расходы на силовые ведомства

Расходы из общего фонда государственного бюджета на Офис генерального прокурора в 2021 году составят 13,56 млрд гривен. Это на 17,5% больше, чем в текущем году.

Кроме того, в проекте госбюджета на Министерство обороны предусмотрены в сумме 129,5 млрд гривен, что на 11,5% больше, чем в этом году.

Расходы на НАБУ вырастут на 10,6% до 1,18 млрд гривен, на Управление государственной охраны - на 10,6% до 1,82 млрд гривен, на СБУ - на 6,9% до 15,8 млрд гривен, на Бюро экономической безопасности - на 5,9% до 0,62 млрд гривен, на ГБР - на 3,4% до 2,57 млрд гривен.

Расходы на Министерство внутренних дел увеличатся на 1,7% до 87,3 млрд гривен.