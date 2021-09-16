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Проект держбюджету-2022: як зростуть видатки на силові відомства

Автор: Олександр Білоус

Кабінет Міністрів заклав до проекту державного бюджету на 2022 рік зростання витрат на силові відомства. Найбільше отримає прокуратура, найменше - МВС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект державного бюджету, оприлюднений на сайті Верховної ради (законопроект №6000).

Видатки із загального фонду державного бюджету на офіс генерального прокурора у 2021 році складуть 13,56 млрд гривень. Це на 17,5% більше, ніж у поточному році.

Крім того, в проекті держбюджету на Міністерство оборони передбачені в сумі 129,5 млрд гривень, що на 11,5% більше, ніж цього року.

Видатки на НАБУ зростуть на 10,6% до 1,18 млрд гривень, на управління державної охорони - на 10,6% до 1,82 млрд гривень, на СБУ - на 6,9% до 15,8 млрд гривень, на Бюро економічної безпеки - на 5,9% до 0,62 млрд гривень, на ДБР - на 3,4% до 2,57 млрд гривень.

Видатки на Міністерство внутрішніх справ збільшаться на 1,7% до 87,3 млрд гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 15 вересня затвердив проект закону про державний бюджет на 2022 рік.

Варто відзначити, що видатки на силові відомства можуть істотно змінити в проекті держбюджету до другого читання.

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Держбюджет