Проект госбюджета-2022 могут изменить. В Минфине не исключают пересмотр макропрогноза

"Будем исходить из того, насколько это повлияет на бюджет. Если у нас будет выше ВВП, это сразу скажется на доходах, но инфляция отразится и на расходах. К макропрогнозу нужно подходить тщательно и аккуратно, взвешивая каждую цифру", - подчеркнул министр.

Марченко считает, что инфляционные показатели, заложенные в госбюджете на следующий год, - адекватные. В Минфине рассчитывают на нисходящий инфляционный тренд, который, как считает министр, будет до конца этого года и продолжится в следующем году.

Кроме того, чиновник уточнил, что прогнозы могут измениться с учетом новой реальности сырьевых рынков и ситуации в США и Китае.

"Это все влияет на наш экспорт и импорт. Но в целом, если взять инклюзивную нашу экономику, мы довольно неплохо себя показываем в этом году. Это пока не отразилось на показателях ВВП. Но надеюсь, что в III-IV квартале будет более существенный рост, видим для этого все основания ", - сказал Марченко.