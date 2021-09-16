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Проект госбюджета-2022: как изменятся расходы на президента, Кабмин и Раду

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров заложил в проект государственного бюджета на 2022 год сокращение расходов на президента и Верховную раду. Расходы на правительство вырастут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект государственного бюджета, обнародованный на сайте Верховной рады (законопроект №6000).

Согласно проекту, расходы общего фонда госбюджета на Верховную раду в 2020 году сократятся на 7,7% до 2,259 млрд гривен, расходы на президента и Офис президента - на -15,1% до 1,076 млрд гривен.

В то же время расходы на Секретариат Кабинета министров Украины вырастут на 10,2% до 1,219 млрд гривен.

Напомним, Кабинет министров на заседании 15 сентября утвердил проект закона О государственном бюджете на 2022 год.

Стоит отметить, что расходы на президента, Кабмин и Раду могут существенно изменить в проекте госбюджета ко второму чтению.

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Кабинет Министров УкраиныГосбюджетВерховная рада