Проект по экономическому паспорту имеет риски, которые делают невозможным его принятие, - нардеп

Депутат напомнил, что подобные программы работают в государствах, имеющих профицитный бюджет, обычно, за счет высоких доходов от добычи природных ресурсов - нефти или газа, или избыточный объем золотовалютных запасов, формируемых через постоянно положительное сальдо торгового баланса. У Украины таких предпосылок нет.

"У нас глубоко дефицитный бюджет и у нас отрицательное сальдо торгового баланса в течение всех последних лет. Мы экспортируем сырье. Поэтому исходя из этого - учитывая долг, соотношение растущего долга - с сайта Минфина мы видим, что только по сравнению с 2019 годом они увеличили соотношение долга к ВВП с 44% до 53,9%. За 2021 год они еще не опубликовали, но он точно не снизился. Следовательно, это вопрос номер один, что у нас нет ресурсов", - пояснил Николаенко.

Он также обратил внимание на необоснованность финансово-экономических расчетов, подготовленных для введения "экономического паспорта".

"Единственное, что есть у нас в пункте №5 пояснительной записки, отмечено, что первый годовой взнос - 21,8 млрд грн. А дальше будем фантазировать. На рабочей группе, состоявшейся 18 января, Минэкономики презентовало обоснованные (в кавычках, я подчеркиваю) расчеты к проекту, которые спрогнозировали без Нацбанка курс гривны к доллару, без Минэнергетики - поступление рентных платежей. И без Минфина спрогнозировало ставки по ОВГЗ и вообще не заложили инфляцию. Это относительно того, как мы пальцем в небо хотим тыкнуть", - рассказал Николаенко.

Кроме того, по словам депутата, очень значительные средства будут идти на содержание Фонда будущих поколений, который в 2037 году, когда будут производиться первые выплаты детям, будет составлять 1,8 трлн грн. В частности, ежегодные выплаты на содержание Фонда в первый год - 60 млн грн, а к 2037 году - 154 млн грн.

Депутат также отметил недопустимость дискриминации детей по возрасту рождения, ведь "экономический паспорт" получат только те, кто родился с 1 января 2019 года. Поэтому, по его мнению, этот законопроект не может быть поддержан Верховной радой.

"Почему с 2019 года, если в Конституции четко сказано, что не может быть дискриминировано по разным признакам. Чем дети, в 2018 году хуже детей 2019 года?" - сказал Николаенко.