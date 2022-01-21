Проект щодо економічного паспорту має ризики, які унеможливлюють його прийняття, - нардеп

Україна не має фінансових можливостей для запровадження програми "економічний паспорт" - в Україні нас глибоко дефіцитний бюджет та зростаючі борги.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата, члена комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Андрія Ніколаєнка.
Депутат нагадав, що подібні програми працюють в державах, які мають профіцитний бюджет, зазвичай, за рахунок високих доходів від видобутку природних ресурсів - нафти або газу, або надлишковий обсяг золотовалюних запасів, які формуються через постійно позитивне сальдо торгового балансу. Україна таких передумов не має.
"У нас глибоко дефіцитний бюджет і у нас від’ємне сальдо торгового балансу протягом всіх останніх років. Ми експортуємо сировину. Тому виходячи з цього - враховуючи борг, співвідношення боргу, який зростає - з сайту Мінфіну ми бачимо, що тільки порівняно з 2019 роком вони збільшили співвідношення боргу до ВВП з 44% до 53,9%. За 2021 рік вони ще не опублікували, але він точно не зменшився. Отже, це питання номер один, що в нас немає ресурсів", - пояснив Ніколаєнко.
Він також звернув увагу на необгрунтованість фінансово-економічних розрахунків, які підготували для запровадження "економічного паспорту".
"Єдине, що є у нас у пункті №5 пояснювальної записки, зазначено, що перший річний внесок - 21,8 млрд грн. А далі будемо фантазувати. На робочій групі, яка відбулася 18 січня Мінекономіки презентувало обгрунтовані (в лапках, я підкреслюю) розрахунки до проекту, які спрогнозувало без Нацбанку курс гривні до долара, без Міненергетики - надходження рентних платежів. І без Мінфіну спрогнозувало ставки по ОВДП і взагалі не заклалти інфляцію. Це стосовно того, як ми пальцем в небо хочемо тикнути", - розповів Ніколаєнко.
Окрім того, за словами депутата, дуже значні кошти будуть йти на утримання Фонду майбутніх поколінь, який у 2037 році, коли будуть здійснюватись перші виплати дітям, складатиме 1,8 трлн грн. Зокрема, щорічні виплати на утримання Фонду в перший рік - 60 млн грн, а до 2037 року - 154 млн грн.
Депутат також наголосив на неприпустимості дискримінації дітей за віком народження, адже "економічний паспорт" отримають лише ті, хто народився з 1 січня 2019 року. Тож, на його думку, цей законопроект не може бути підтриманий Верховною радою.
"Чому з 2019 року, якщо в Конституції чітко сказано, що не може бути дискримінована за різними ознаками. Чим діти, 2018 року гірші за дітей 2019 року?" - сказав Ніколаєнко.
Раніше народний депутат України Михайло Цимбалюк заявив, що президентський законопроект про економічний паспорт (№6394) має бути доопрацьований, щоб уникнути серйозних ризиків для держбюджету.
Водночас економіст Олександр Охріменко заявив, що кошти, які українці отримають за президентською програмою про «економічний паспорт» через 18 років, можуть знецінитись, тож виплати будуть мізерними.
Нагадаємо, 6 грудня президент вніс до Верховної Ради два законопроекти щодо запровадження "економічного паспорта українця". Ініціатива передбачає відкриття для дітей, народжених з 1 січня 2019 року, рахунків на яких накопичуватимуться кошти від рентних платежів. Ці кошти діти зможуть використати після досягнення повноліття на освіту чи житло.