Проект "економічного паспорту" у нинішній редакції не дасть примноження коштів, - нардеп
Влада не запропонувала механізмів захисту від знецінення коштів, що будуть накопичуватись в Фонді майбутніх поколінь, а без цього запускати "економічний паспорт" не можна.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата, члена парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Альони Шкрум.
"Весь міжнародний досвід говорить про те, що такі суверенні фонди і в Кувейті, і в Норвегії, і в США, і в Алясці, і в Канаді, і в Катарі, і в інших країнах... І вони не лише акумулюють гроші від якогось ресурсу, а вони ще ці гроші реінвестують. Інакше немає змісту просто їх акумулювати і тримати у себе на рахунках", розповіла Шкрум.
В той же час, за її словами, в законопроекті щодо "економічного паспорту" такі механізми не передбачені, а отже акумульовані кошти просто знеціняться.
"Гроші мають таку звичку обезцінюватися, втрачати свою ціну через рік, через два, а тим більше через 15-20 років, як ми це плануємо. Тому фонд має інвестувати ці кошти і фонд має їх примножувати", - наголосила Шкрум.
На її думку, ідея інвестування коштів фонду в облігації внутрішньої державної позики не дозволить збільшити накопичення, оскільки це є лише перекладанням коштів з одного бюджетного рахунку на інший.
"Для мене найбільш концептуальна проблема - це доходність фонду, яка буде формуватися за рахунок цих надходжень ренти, які будуть вкладатися в облігації внутрішньої державної позики. І от тут я не розумію поки що позицію Мінфіну, тому що по факту це не створення жодної додаткової вартості ні для країни, ні для економіки, а перекладання просто з однієї кишені грошей Мінфіну в іншу кишеню", - пояснила Шкрум.
Раніше експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що ініціатива президента "економічний паспорт" може залишити бюджет без грошей на соціальні виплати, наголосивши, що подібні програми фінансуються за рахунок профіциту бюджету, а в Україні він дефіцитний.
Водночас народний депутат України Михайло Цимбалюк заявив, що законопроект має бути доопрацьований, щоб уникнути серйозних ризиків для держбюджету.
Нагадаємо, 6 грудня президент вніс до Верховної ради два законопроекти щодо запровадження "економічного паспорта українця". Ініціатива передбачає відкриття для дітей, народжених з 1 січня 2019 року, рахунків, на яких накопичуватимуться кошти від рентних платежів. Ці кошти діти зможуть використати після досягнення повноліття на здобуття освіти чи покупку житла.