Проєкт дніпровського девелопера Єрмолаєва став фіналістом престижної архітектурної премії

Житловий комплекс "Катеринославський I" на бульварі Української добровольчої армії в Дніпрі став фіналістом однієї з найпрестижніших архітектурних премій - Mies van der Rohe Award 2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу архітектурного бюро "FILIMONOV & KASHIRINA".

Крім того, він потрапив до спеціального збірника найкращих архітектурних проєктів планети.

Проєкт створило відоме архітектурне бюро дніпровського бізнесмена Вадима Єрмолаєва “FILIMONOV & KASHIRINA”.

Будівля вражає футуристичним фасадом із нависаючими та спадаючими елементами, а також інноваційним енергоефективним підсвічуванням, яке робить комплекс легко впізнаваним навіть вночі.

Цей проєкт був представлений у збірнику номінантів премії Mies van der Rohe Award, що вийшов друком у грудні 2024 року, і став ще однією важливою візитівкою української архітектури на міжнародній арені.

"Нарешті отримали друкований збірник робіт - номінантів премії Mies van der Rohe Award 2024. Примірник свіженький, надрукований в грудні 2024 року. Обʼєкт житлового комплексу на бульварі Південному був одним із претендентів на цю почесну нагороду. У травні 2024 року разом із іншими номінантами у складі делегації від Національної спілки архітекторів ми мали честь відвідати церемонію нагородження переможців у Барселоні", - написала архітекторка Наталія Каширіна.