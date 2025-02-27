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Проект днепровского девелопера Ермолаева стал финалистом престижной архитектурной премии

Четверг 27 февраля 2025 19:13
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Проект днепровского девелопера Ермолаева стал финалистом престижной архитектурной премии Фото: проект днепровского девелопера Ермолаева стал финалистом престижной архитектурной премии
Автор: Сергей Новиков

Жилой комплекс "Екатеринославский I" на бульваре Украинской добровольческой армии в Днепре стал финалистом одной из самых престижных архитектурных премий - Mies van der Rohe Award 2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу архитектурного бюро "FILIMONOV & KASHIRINA".

Кроме того, он попал в специальный сборник лучших архитектурных проектов планеты.

Проект создало известное архитектурное бюро днепровского бизнесмена Вадима Ермолаева "FILIMONOV & KASHIRINA".

Здание поражает футуристическим фасадом с нависающими и ниспадающими элементами, а также инновационной энергоэффективной подсветкой, которая делает комплекс легко узнаваемым даже ночью.

Этот проект был представлен в сборнике номинантов премии Mies van der Rohe Award, вышедшем в декабре 2024 года, и стал еще одной важной визитной карточкой украинской архитектуры на международной арене.

"Наконец получили печатный сборник работ - номинантов премии Mies van der Rohe Award 2024. Экземпляр свеженький, напечатанный в декабре 2024 года. Объект жилого комплекса на бульваре Южном был одним из претендентов на эту почетную награду. В мае 2024 года вместе с другими номинантами в составе делегации от Национального союза архитекторов мы имели честь посетить церемонию награждения победителей в Барселоне", - написала архитектор Наталья Каширина.

Проект днепровского девелопера Ермолаева стал финалистом престижной архитектурной премии

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