Проект 2543 о добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа поддерживают на рынке, - нардеп

Законопроект №2543 по решению проблем в области альтернативной энергетики является компромиссным и большинство игроков рынка соглашаются на добровольную реструктуризацию на предложенных условиях. Такое мнение высказала народный депутат, член парламентского комитета по вопросам экономического развития Людмила Буймистер.

"Предварительно были проведены переговоры с крупнейшими игроками рынка. По большому счету, там около 75 подписали письмо в наш комитет с поддержкой таких условий. Уверены, что большинство рынка уже задекларировало свои позиции, что они соглашаются на такую добровольную реструктуризацию. Я надеюсь, что локальных игроков украинских, я понимаю, что у них сложнее ситуация с финансированием, но мы с ними тоже, думаю, найдем взаимопонимание", - сказала Буймистер.

По словам нардепа, добровольность в реструктуризации является ключевой позицией, ведь только в таком случае можно обеспечить дальнейшее развитие зеленой энергетики в Украине, в которую за последние годы было инвестировано более миллиарда евро.

"Это рынок, на который зашли уже 5 миллиардов евро инвестиций. Весь мир движется в сторону зеленых инвестиций. Мы просто не можем позволить себе этот рынок убить, когда он только начинает развиваться. Мы видели эти примеры, например, я на собственном примере в Польше. Это влияет на экономику просто ужасно. А добровольность, она обеспечивает то, что так инвесторы понимают, что тариф у нас был исторически завышен, и это мы все говорим откровенно, и мы должны называть вещи своими именами", - отметила Буймистер.

Она подчеркнула, что предложенный депутатами комитета по вопросам экономического развития законопроект является компромиссным. Политик надеется на его поддержку Верховной радой.

"Мы смогли найти понимание с правительством, с министерством. Поэтому это единственный возможный на сегодняшний день компромисс с рынком. Я думаю, что и народные депутаты, которые в комитете (по энергетике и ЖКУ, – ред.) работают, они просто увидят, что это на самом деле наша попытка спасти рынок, и поддержат нас", - сказала Буймистер.

Она также отметила, что законопроект необходимо принимать как можно быстрее и запускать процесс переговоров и подписания соглашений с игроками рынка.

"Я думаю, что этот закон можно принять достаточно быстро, потому что нам действительно надо запускать процесс переговоров и подписания изменений к соглашениям с рынком. Поэтому если мы как можно быстрее примем этот закон, то мы можем рассчитывать, что Украина будет получать порядка 93 миллионов евро. Поэтому тянуть тут нет смысла", - сказала депутат.

Как известно, проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543) зарегистрирован в Верховной раде 6 декабря 2019 года.

По словам одного из соавторов законопроекта Леси Василенко, он позволит развивать зеленую энергетику, защитит инвесторов и будет способствовать повышению инвестпривлекательности Украины.