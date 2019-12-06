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По поручению президента нардепы подготовили компромиссный проект по "зеленым" тарифам

Новости » Энергетика     06.12.2019 - 15:26
По поручению президента нардепы подготовили компромиссный проект по "зеленым" тарифам
Фото: Людмила Буймистер (facebook.com milabst)

Как отметила Буймистер, законопроект решает все спорные вопросы относительно "зеленого" тарифа

Комитет Верховной рады по вопросам экономического развития подготовил законопроект, который решает все спорные вопросы относительно "зеленого" тарифа - документом предусмотрено его добровольное снижение. Об этом написала народный депутат Украины, член комитета по вопросам экономического развития Людмила Буймистер на своей странице в Facebook.

"Нам, представителям комитета Верховной рады по экономической политике удалось достичь исторического компромисса. Мы убедили инвесторов и международных кредиторов ДОБРОВОЛЬНО пойти на снижение ставок зеленых тарифов. Соответствующий законопроект, предусматривающий снижение зеленого тарифа для крупных производителей, я подаю сегодня в Верховную раду. Двигаемся к безуглеродному будущему и новым инвестициям в Украину", - написала Буймистер.

Депутат напомнила, что президент Владимир Зеленский поставил цель - Украина должна быть лидером в развитии зеленой энергетики. Однако она отметила, что "зеленый" тариф, который гарантировался производителям, является обременительным для энергоотрасли, но его ретроспективное изменение угрожало бы государству исками от инвесторов, поэтому депутаты предложили возможность его добровольного снижения.

"Мы стоим перед сложной ситуацией. С одной стороны - не вызывает сомнений, что будущее наших детей зависит от того, будем мы продолжать загрязнять атмосферу или будем производить чистую энергию. С другой стороны, зеленый тариф, который гарантировался производителям, еще 10 лет назад становился обременительным для отрасли. Его ретроспективная принудительная смена угрожала бы государству многомиллионными исками от инвесторов, как это произошло в частности в Испании", - написала Буймистер.

Украина должна быть лидером в развитии зеленой энергетики. Такую цель заявлял Владимир Зеленский. Однако, мы встали...

Опубликовано Liudmyla Buimister Пятница, 6 декабря 2019 г.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 27 ноября на украинско-литовском экономическом форуме заявил, что ретроспективного изменения "зеленого" тарифа не будет и украинская власть не планирует делать никаких шагов, которые ухудшат условия ведения бизнеса в Украине.

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