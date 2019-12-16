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Проект 1210 позволит скрыть недопоступления от коррупционных схем, - эксперт

Новости » Политика     16.12.2019 - 14:32
Проект 1210 позволит скрыть недопоступления от коррупционных схем, - эксперт
Фото: Александр Яворский (niss.gov.ua)

Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг законопроекта

Принятие скандального законопроекта №1210 позволит прикрыть недопоступления от коррупционных схем. Такое мнение высказал директор департамента конкурентоспособности бизнеса Федерации работодателей Украины Александр Яворский.

По его словам, расчет Минфином ресурсной базы без изменений налогового законодательства означает, что планы поступлений будут легко "выполняться и перевыполняться" налоговой и таможней.

"Можно будет отчитываться, что #Новая налоговая и #Новая таможня успешно работают. Их руководители – успешные реформаторы и государственные менеджеры. Идеальная картина мира. Без лишних усилий. Только помощь законодателей", - пишет экспет.

"Выполнение плана поступлений - отличный повод для бездействия в отношении борьбы с уклонением от налогообложения. Минфин доволен, на минимизацию налогов "нужными" субъектами можно пока закрыть глаза. Детенизацию многих рынков – опять отложить. Поле для коррупции - безгранично", - добавил Яворский.

Как писали ряд СМИ, настоящим инициатором скандального законопроекта может быть Сергей Верланов, нынешний глава новосозданной Государственной налоговой службы.

Напомним, 3 декабря законопроект №1210 "Проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве", авторства Даниила Гетманцева принят в первом чтении.

Европейская бизнес ассоциация заявила о том, что принятие законопроекта №1210 негативно отразится не только на инвестиционном климате страны, но и приведет к сокращению доходов бюджета. Союз предпринимателей Украины призвал отозвать законопроект как такой, что вредит развитию бизнеса в стране.

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