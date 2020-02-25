На продюсера "1+1" завели дело после языкового скандала

Фото: Алена Еремеева (telekritika.ua)

Алена Еремеева попала в скандал, заявив, что мелодрамы на украинском языке смотрят хуже

На продюсера телекомпании "1+1" Алену Еремееву завели уголовное дело после скандала с заявлением об украинском языке. Об этом РБК-Украина сообщили в полиции Киева.

В частности, спикер управления коммуникации Национальной полиции

Оксана Блищик подтвердила, что дело в отношении Еремеевой открыто.

"Пообщалась с (Андреем, - ред.) Крищенко (начальник полиции Киева, - ред.), он подтвердил, что действительно открыто уголовное производство по ч. 1 статье 161 УК", - сообщила она.

Отметим, заявление Еремеевой квалифицировали как дискриминацию в зависимости от расовой, национальной принадлежности граждан или отношения к религии.

Сегодня нардеп Владимир Арьев опубликовал ответ полиции Киева о том, что в отношении продюсера открыли уголовное дело.

Фото: ответ полиции

Напомним, ранее продюсер заявляла, что телеканал "1+1" покажет весной в эфире мелодрамы только на русском языке, так как на украинском они якобы трудно воспринимаются зрителем. В то же время сериалы на украинском языке будут представлены только в жанре комедии.

При этом Еремеева утверждала, что ни о каком предубеждении с их стороны по отношению к украинскому языку не говорилось, а исключительно о "производственных нюансах".