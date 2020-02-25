ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На продюсера "1+1" завели справу після мовного скандалу

Новини » Надзвичайні події     25.02.2020 - 16:40
На продюсера "1+1" завели справу після мовного скандалу
Фото: Олена Єремєєва (telekritika.ua)

Олена Єремєєва потрапила в скандал, заявивши, що мелодрами українською дивляться гірше

На продюсера телекомпанії "1+1" Олену Єремеєву завели кримінальну справу після скандалу з заявою про українську мову. Про це РБК-Україна повідомили в поліції Києва.

Зокрема, речник управління комунікації Національної поліції Оксана Блищик підтвердила, що справу щодо Єремеєвої відкрито.

"Поспілкувалася з (Андрієм, - ред.) Крищенком (начальник поліції Києва, - ред.), він підтвердив, що дійсно відкрито кримінальне провадження за ч. 1 статті 161 КК", - повідомила вона.

Зазначимо, заяву Єремеєвої кваліфікували як дискримінацію в залежності від расової, національної приналежності громадян або ставлення до релігії.

Сьогодні нардеп Володимир Ар'єв опублікував відповідь поліції Києва про те, що стосовно продюсера відкрили кримінальну справу.

На продюсера &quot;1+1&quot; завели справу після мовного скандалу

Фото: відповідь поліції

Нагадаємо, раніше продюсер заявляла, що телеканал "1+1" покаже навесні в ефірі мелодрами тільки російською мовою, бо українською вони нібито важко сприймаються глядачем. Водночас серіали українською мовою будуть представлені тільки в жанрі комедії.

При цьому Єремєєва стверджувала, що ні про яке упередження з їх боку стосовно української мови не йшлося, а виключно про "виробничі нюанси".

Трьох нардепів уповноважили на ознайомлення з матеріалами справи по обшукам на "1+1"
Новини України 1+1скандалязык
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся