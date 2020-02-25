На продюсера "1+1" завели справу після мовного скандалу

Фото: Олена Єремєєва (telekritika.ua)

Олена Єремєєва потрапила в скандал, заявивши, що мелодрами українською дивляться гірше

На продюсера телекомпанії "1+1" Олену Єремеєву завели кримінальну справу після скандалу з заявою про українську мову. Про це РБК-Україна повідомили в поліції Києва.

Зокрема, речник управління комунікації Національної поліції Оксана Блищик підтвердила, що справу щодо Єремеєвої відкрито.

"Поспілкувалася з (Андрієм, - ред.) Крищенком (начальник поліції Києва, - ред.), він підтвердив, що дійсно відкрито кримінальне провадження за ч. 1 статті 161 КК", - повідомила вона.

Зазначимо, заяву Єремеєвої кваліфікували як дискримінацію в залежності від расової, національної приналежності громадян або ставлення до релігії.

Сьогодні нардеп Володимир Ар'єв опублікував відповідь поліції Києва про те, що стосовно продюсера відкрили кримінальну справу.

Фото: відповідь поліції

Нагадаємо, раніше продюсер заявляла, що телеканал "1+1" покаже навесні в ефірі мелодрами тільки російською мовою, бо українською вони нібито важко сприймаються глядачем. Водночас серіали українською мовою будуть представлені тільки в жанрі комедії.

При цьому Єремєєва стверджувала, що ні про яке упередження з їх боку стосовно української мови не йшлося, а виключно про "виробничі нюанси".