Продукты, проезд, мобильная связь: как изменились цены за месяц

В Украине в прошлом месяце цены на продукты питания выросли. При этом в июле также был зафиксирован рост тарифов на проезд и за пользование мобильной связью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

В частности, на потребительском рынке в июле цены на продукты и безалкогольные напитки выросли на 0,8%.

Указано, что больше всего (на 8,7%) подорожали яйца, а на 5,1–1,1% выросли цены на продукты переработки зерновых, рис, свинину, сало, рыбу и продукты из рыбы, безалкогольные напитки, хлеб, масло.

При этом на 5,4-1,9% подешевели фрукты, говядина и овощи.

В Госстате сообщили, что цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%, в т. ч. на табачные изделия - на 1,8%, алкоголь - на 0,8%.

Вместе с тем отмечено снижение цен на одежду на 3,2% и обуви на 3,8%.

Между тем цены на транспорт снизились на 0,3% в основном из-за удешевления топлива и масел на 4,4%. В то же время на 2,9% подорожал проезд в автодорожном пассажирском транспорте.

Госстат фиксирует, что в сфере связи цены выросли на 2,1%, что связано с подорожанием мобильной связи на 4,1% и почтовых услуг на 2,6%.