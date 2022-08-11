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Продукты, проезд, мобильная связь: как изменились цены за месяц

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Киев, Четверг 11 августа 2022 13:23
Продукты, проезд, мобильная связь: как изменились цены за месяц Фото: цены в Украине в июле выросли на продукты, проезд и мобильную связь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине в прошлом месяце цены на продукты питания выросли. При этом в июле также был зафиксирован рост тарифов на проезд и за пользование мобильной связью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

Продукты, проезд, мобильная связь: как изменились цены за месяц

В частности, на потребительском рынке в июле цены на продукты и безалкогольные напитки выросли на 0,8%.

Указано, что больше всего (на 8,7%) подорожали яйца, а на 5,1–1,1% выросли цены на продукты переработки зерновых, рис, свинину, сало, рыбу и продукты из рыбы, безалкогольные напитки, хлеб, масло.

Продукты, проезд, мобильная связь: как изменились цены за месяц

При этом на 5,4-1,9% подешевели фрукты, говядина и овощи.

Продукты, проезд, мобильная связь: как изменились цены за месяц

В Госстате сообщили, что цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%, в т. ч. на табачные изделия - на 1,8%, алкоголь - на 0,8%.

Продукты, проезд, мобильная связь: как изменились цены за месяц

Вместе с тем отмечено снижение цен на одежду на 3,2% и обуви на 3,8%.

Между тем цены на транспорт снизились на 0,3% в основном из-за удешевления топлива и масел на 4,4%. В то же время на 2,9% подорожал проезд в автодорожном пассажирском транспорте.

Госстат фиксирует, что в сфере связи цены выросли на 2,1%, что связано с подорожанием мобильной связи на 4,1% и почтовых услуг на 2,6%.

Напомним, недавно в НБУ объяснили, почему алкоголь и сигареты стремительно дорожают.

Также эксперты рассказали, почему в Украине подорожал сахар и когда ждать стабилизации цен.

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