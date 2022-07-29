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Алкоголь и сигареты стремительно дорожают: НБУ назвал причины

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Украина, Пятница 29 июля 2022 11:49
Алкоголь и сигареты стремительно дорожают: НБУ назвал причины Фото: алкоголь и сигареты в Украине стремительно дорожают (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В июне 2022 года темпы роста административно регулируемых цен в Украине повысились до 14.8% г/г. Так, существенно ускорилось подорожание алкогольных напитков, что может объясняться ростом расходов, дефицитом тары и ограниченным предложением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (июль 2022 года).

По данным НБУ, вследствие остановки отдельных производств и переориентации на импорт быстрее дорожали табачные изделия.

Алкоголь и сигареты стремительно дорожают: НБУ назвал причины

"На прогнозном периоде дальнейшее подорожание табачной и алкогольной продукции прежде всего из-за повышения акцизов будет поддерживать высокую административную составляющую инфляции", - говорится в обзоре.

Алкоголь и сигареты стремительно дорожают: НБУ назвал причины

Напомним, по данным Госстата в июне сигареты премиум-класса подорожали на 1,0% до 75,2 гривен за пачку, водка - на 3,9% до 117,3 гривен за бутылку 0,5 литра, вина столовые украинских марок - на 5,3% до 87,5 гривен за бутылку 0,7 литра, пиво - на 6,4% до 26,3 гривен за бутылку 0,5 литра.

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