ru ua
Сб, 16 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Почему в Украине подорожал сахар и когда ждать стабилизации цен: прогноз аналитика

Новина українською →
Украина, Суббота 16 июля 2022 07:30
Почему в Украине подорожал сахар и когда ждать стабилизации цен: прогноз аналитика Фото: сахар в Украине начал дорожать в июне (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Сахар в июне был одним из лидеров подорожания среди продуктов питания. Стабилизации цен в Украине можно ожидать лишь осенью.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

По ее словам, на рост цен на сахар в июне 2022 года влияет целый ряд факторов:

  • Повышенный спрос со стороны потребителей в связи с сезоном консервирования фруктов;
  • Рост стоимости энергоносителей, горючего, значительный рост стоимости доставки;
  • Конец сезона, когда традиционно немного растут цены.

Как отметила Литвин, в сентябре уже начнется сбор урожая сахарной свеклы нового сезона и, соответственно, новый сезон сахароварения.

"Если погодные условия позволят получить хорошую урожайность, поскольку засеяли достаточное количество площадей, то будет произведено достаточное количество сахара и цена стабилизируется. Однако инфляционные процессы, которые могут наблюдаться в Украине, могут дополнительно повлиять на дальнейшее ценообразование", - спрогнозировала аналитик.

Напомним, по данным Госстата, за июнь 2022 года больше всего подорожали овощи (на 20-40%), гречка (17,3%), яйца (17,1%), сахар (11,8%).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на продукты
NEWS
Резников считает реальным окончание войны до конца года: что для этого нужно
Резников считает реальным окончание войны до конца года: что для этого нужно
DAILY
Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года