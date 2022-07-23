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Продукты подорожают после повышения курса доллара на 25%: какие из них больше всего

Фото: продукты могут подорожать более чем на 25% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Рост курса доллара по отношению к гривне на 25% повлечет рост стоимости импортируемых продуктов в Украину. При чем, рост цен на продукты питания может быть больше, чем рост курса.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

"Сейчас в Украине довольно сложная логистика из-за блокирования морских путей. Поэтому кроме роста стоимости непосредственно продуктов питания в гривне будет дорожать и стоимость доставки из-за роста стоимости топлива", - сказала она.

Однако хорошей новостью является то, что Украина практически полностью обеспечивает себя всеми необходимыми продуктами питания и лишь незначительную часть импортирует, отметила Литвин.

По ее словам, наибольшие объемы импорта идут по фруктам (бананы, различные виды цитрусовых), овощи (помидоры, перец и др), морская рыба, рис и алкогольные напитки.

Напомним, 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне на 25% до 36,57 грн/доллар.

НБУ прогнозирует, что в 2022 году инфляция в Украине достигнет 31%. В НБУ утверждают, что повышение курса на 25% приведет к росту потребительских цен на 2-3%.

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Цены на продукты