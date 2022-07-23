Продукти подорожчають після зростання курсу долара на 25%: які з них найбільше

Зростання курсу долара по відношенню до гривні на 25% спричинить зростання вартості імпортованих продуктів в України. При чому, зростання цін на продукти харчування може бути більше, ніж саме зростання курсу.
Про це в коментарі РБК-Україна сказала Світлана Литвин, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).
"Зараз в Україні доволі складна логістика через блокування морських шляхів. Тому окрім зростання вартості безпосередньо продуктів харчування в гривні, буде дорожчати і вартість доставки через зростання вартості пального", - сказала вона.
Однак гарною новиною є те, що Україна практично повністю забезпечує себе всіма необхідними продуктами харчування і лише незначну частину імпортує, зазначила Литвин.
За її словами, найбільші обсяги імпорту йдуть по фруктам (банани, різні види цитрусових), овочі (помідори, перець тощо), морська риба, рис та алкогольні напої.
Нагадаємо, 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні на 25% до 36,57 грн/долар.
НБУ прогнозує, що у 2022 році інфляція в Україні сягне 31%. У НБУ стверджують, що підвищення курсу на 25% призведе до зростання споживчих цін на 2-3%.
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