Продукти подорожчають після зростання курсу долара на 25%: які з них найбільше

Зростання курсу долара по відношенню до гривні на 25% спричинить зростання вартості імпортованих продуктів в України. При чому, зростання цін на продукти харчування може бути більше, ніж саме зростання курсу.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала Світлана Литвин, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

"Зараз в Україні доволі складна логістика через блокування морських шляхів. Тому окрім зростання вартості безпосередньо продуктів харчування в гривні, буде дорожчати і вартість доставки через зростання вартості пального", - сказала вона.

Однак гарною новиною є те, що Україна практично повністю забезпечує себе всіма необхідними продуктами харчування і лише незначну частину імпортує, зазначила Литвин.

За її словами, найбільші обсяги імпорту йдуть по фруктам (банани, різні види цитрусових), овочі (помідори, перець тощо), морська риба, рис та алкогольні напої.