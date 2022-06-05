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Продукция Apple подорожает во всем мире: на сколько повысятся цены

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Воскресенье 05 июня 2022 16:08
Продукция Apple подорожает во всем мире: на сколько повысятся цены Фото: продукция Apple подорожает во всем мире (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Apple планирует повысить цены на свою продукцию. Это связано с высокой инфляцией и увеличение стоимости различных запчастей и комплектующих.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на iTech.

Известно, что рост цен коснется лишь новых моделей продукции компании. В то же время нынешние устройства подешевеют слабее, чем это бывает обычно при выходе новых гаджетов и модификаций. Таким образом, купить iPhone 13 Pro Max по невысокой цене в ближайшем будущем вряд ли удастся.

Базовая модель будущего iPhone станет ощутимо дороже, поскольку получит ценник минимум в 1100 долларов.

Последний раз компания повышала цены на свою продукцию в 2017 году во время выхода iPhone X. Тогда же базовая модель устройства стоила 1000 долларов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в сети появились рендеры iPhone 14 Pro с включенным экраном.

Также известно, что компания Apple вероятно откажется от привычного разъема для зарядки в будущих iPhone и перейдет на использование USB-C.

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