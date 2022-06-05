Продукция Apple подорожает во всем мире: на сколько повысятся цены

Компания Apple планирует повысить цены на свою продукцию. Это связано с высокой инфляцией и увеличение стоимости различных запчастей и комплектующих.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на iTech .

Известно, что рост цен коснется лишь новых моделей продукции компании. В то же время нынешние устройства подешевеют слабее, чем это бывает обычно при выходе новых гаджетов и модификаций. Таким образом, купить iPhone 13 Pro Max по невысокой цене в ближайшем будущем вряд ли удастся.

Базовая модель будущего iPhone станет ощутимо дороже, поскольку получит ценник минимум в 1100 долларов.

Последний раз компания повышала цены на свою продукцию в 2017 году во время выхода iPhone X. Тогда же базовая модель устройства стоила 1000 долларов.