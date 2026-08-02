Продуктові гіганти України: хто стоїть за АТБ, Сільпо, Novus і Varus

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АТБ контролюють Геннадій Буткевич , Євген Єрмаков та Віктор Карачун – по 33,3% кожен.

Контрольний пакет Fozzy Group (51%) належить Володимиру Костельману , ще по 23,5% мають Роман Чигір і Олег Сотников, Юрій Гнатенко – 2,5%.

Novus контролюють Марина Познякова (50%), Раймондас Туменас (39,6%) і Агне Рузгіене (10,4%).

Varus належить Руслану Шостаку та Валерію Кіптику – по 50%.

Статки Буткевича оцінюються в 678 млн доларів.

За оборотом першість зберігає АТБ – 247,3 млрд гривень і 40% ринку. За ним ідуть Fozzy Group (165,9 млрд грн), Novus (34,69 млрд грн) і Varus (24,09 млрд грн).

АТБ: шлях від пального до дискаунтерів

Мережа АТБ виросла з корпорації "АгроТехБізнес", яка починала з оптової торгівлі пальним у 1993 році. Геннадій Буткевич у 1990-х роках очолював правоохоронні структури Дніпропетровщини та служби безпеки корпорацій "Співдружність" і ЄЕСУ, а в 1996 році став власником м'ясокомбінату "Ювілейний".

Уже в 2013 році АТБ обійшло Fozzy Group за допомогою оптимізації витрат та власного виробництва.

Компанією у трьох рівних частинах володіють дніпровські бізнесмени Буткевич, Євген Єрмаков і Віктор Карачун. У 2025 році журнал "Фокус" оцінив капітал Буткевича у 678 млн доларів.

Fozzy, Novus і Varus: інша історія успіху

Fozzy Group ("Сільпо", "Фора", "Траш") стартував в Дніпрі в 1990-х як студентський бізнес із продажу кави, чаю, шоколаду й сигарет. Його ключовим власником із часткою 51% є Володимир Костельман. Решта – по 23,5% – належать однокурсникам Олегу Сотникову і Роману Чигіру. Міноритарій з 2,5% – Юрій Гнатенко.

Novus зайшов у Київ у 2008 році завдяки литовській групі BT Invest на чолі з Раймондасом Туменасом (частка 39,6%) і зараз показує найвищу маржу серед топ-гравців – 1,63%. Половиною акцій компанії володіє Марина Познякова. Ще 10,4% у Агне Рузгіене.

Varus 50/50 належить Руслану Шостаку та Валерію Кіптику та входить до корпорації Terwin.