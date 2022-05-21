Продуктов хватит на 10 дней. В больнице Северодонецка остались только три врача

В больнице Северодонецка остались всего трое врачей. Медикаментов и еды хватит на 10 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя коммунального некоммерческого предприятия "Северодонецкая городская многопрофильная больница" Романа Водяника.
"В нашем медицинском учреждении остались работать всего три врача. Еще им помогают пять медсестер. На стационаре находятся 20 пациентов. Многопрофильная больница практически уничтожена россиянами. Вблизи корпусов остается много неразорванных боеприпасов", - рассказал он.
По его словам, медикаментами и продуктами питания врачи обеспечены примерно на десять дней.
"Оказываем помощь по возможностям медучреждения. Вчера смогли эвакуировать семерых пациентов. Позавчера - 12 тяжелораненых", - добавил Водяник.
Отметим, больница в Северодонецке постоянно оказывается под обстрелами.
Так, вечером в субботу, 14 мая, российские военные попали в больницу в Северодонецке. Только за вечер ранения получили 9 человек, которые остались в городе.
А 28 апреля из-за обстрела Северодонецка больница осталась без света и воды. Это одно из двух функционирующих медучреждений региона, где оказывается помощь пострадавшим.
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