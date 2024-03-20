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"Продуктивна зустріч": Шмигаль та Боррель обговорили ключові питання для України в рамках ЄС

Фото: Шмигаль та Боррель обговорили ключові питання для України в рамках ЄС (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Ярослава Борзова

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та Високий представник ЄС Жозеп Боррель обговорили ключові пріоритети напередодні засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.

Так, під час бесіди Шмигаль та Боррель обговорили подальшу військову допомогу, зокрема в межах Європейського фонду миру (EPF) та Європейської оборонно-промислової стратегії ЄС.

Також в розмові було порушене питання щодо використання заморожених російських активів для потреб України. 

Крім того, політиками була піднята тема щодо підтримки Формули миру та підготовку до проведення Глобального саміту миру та ухвалення переговорної рамки та початок переговорів про вступ України до ЄС.

Український прем'єр подякував за додаткові 5 мільярдів євро на військову підтримку України, та висловив сподівання на плідні засідання Ради асоціації.

Нагадаємо, 19 березня Європарламент та Європейська рада попередньо погодили продовження до червня 2025 року ввезення українських товарів без мит і квот. Очікується, що ухвалення домовленостей відбудеться вже у квітні.

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