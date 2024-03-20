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"Продуктивная встреча": Шмыгаль и Боррель обсудили ключевые вопросы для Украины в рамках ЕС

Фото: Шмыгаль и Боррель обсудили ключевые вопросы для Украины в рамках ЕС (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Ярослава Борзова

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель обсудили ключевые приоритеты в преддверии заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

Так, во время беседы Шмыгаль и Боррель обсудили дальнейшую военную помощь, в частности, в рамках Европейского фонда мира (EPF) и Европейской оборонно-промышленной стратегии ЕС.

Также в разговоре был поднят вопрос использования замороженных российских активов для нужд Украины. 

Кроме того, политиками была поднята тема поддержки Формулы мира и подготовку к проведению Глобального саммита мира и принятия переговорной рамки и начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Украинский премьер поблагодарил за дополнительные 5 миллиардов евро на военную поддержку Украины и выразил надежду на плодотворные заседания Совета ассоциации.

Напомним, 19 марта Европарламент и Европейский совет предварительно согласовали продление до июня 2025 года ввоз украинских товаров без пошлин и квот. Ожидается, что принятие договоренностей состоится уже в апреле.

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