"Продуктивная встреча": Шмыгаль и Боррель обсудили ключевые вопросы для Украины в рамках ЕС

Так, во время беседы Шмыгаль и Боррель обсудили дальнейшую военную помощь, в частности, в рамках Европейского фонда мира (EPF) и Европейской оборонно-промышленной стратегии ЕС.

Также в разговоре был поднят вопрос использования замороженных российских активов для нужд Украины.

Кроме того, политиками была поднята тема поддержки Формулы мира и подготовку к проведению Глобального саммита мира и принятия переговорной рамки и начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Украинский премьер поблагодарил за дополнительные 5 миллиардов евро на военную поддержку Украины и выразил надежду на плодотворные заседания Совета ассоциации.