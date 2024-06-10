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Продукти знову дорожчають: на що в Україні зросли ціни за останній місяць

Україна, Понеділок 10 червня 2024 16:00
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Продукти знову дорожчають: на що в Україні зросли ціни за останній місяць Фото: ціни на продукти в Україні за травень зросли на 0,9% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Середні ціни на продукти харчування в Україні у травні 2024 року, порівняно з квітнем, зросли на 0,9%. Проте, за останній рік продукти подешевшали на 0,5%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, за останній місяць серед продуктів найбільше подорожчали фрукти – на 10,4%, овочі – на 1,3%, риба та продукти з риби – на 0,9%, хліб – на 0,8%, хліб та хлібопродукти – на 0,7%, цукор – на 0,6%, макаронні вироби – на 0,5%, м'ясо та м'ясопродукти – на 0,4%, олія – на 0,4%, сир та м'який сир – на 0,2%.

Ціни на олію не змінилися.

Водночас яйця подешевшали на 14,3%, молоко – на 1,5%, безалкогольні напої – на 0,1%.

Продукти знову дорожчають: на що в Україні зросли ціни за останній місяць

Продуктова інфляція в Україні

Нагадаємо, зростання цін на продукти в Україні різко сповільнилося наприкінці 2023 року. Це сталося завдяки рекордному врожаю та проблемам з експортом через західний кордон.

За прогнозом НБУ, найближчими місяцями інфляція розгорнеться у бік помірного прискорення. До середини літа вона повернеться до цільового діапазону (5% +1 п.п.), а потім перевищить його.

Нагадаємо, зростання споживчих цін в Україні у травні 2024 року склало 3,3%.

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Державна служба статистики Ціни на продукти
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