Продукты снова дорожают: на что в Украине выросли цены за последний месяц

Средние цены на продукты питания в Украине в мае 2024 года по сравнению с апрелем выросли на 0,9%. Однако за последний год продукты подешевели на 0,5%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, за последний месяц среди продуктов больше всего подорожали фрукты - на 10,4%, овощи - на 1,3%, рыба и продукты из рыбы - на 0,9%, хлеб - на 0,8%, хлеб и хлебопродукты - на 0,7%, сахар - на 0,6%, макаронные изделия - на 0,5%, мясо и мясопродукты - на 0,4%, масло - на 0,4%, сыр и творог - на 0,2%.

Цены на подсолнечное масло не изменились.

В то же время яйца подешевели на 14,3%, молоко - на 1,5%, безалкогольные напитки - на 0,1%.

Продуктовая инфляция в Украине

Напомним, рост цен на продукты в Украине резко замедлился в конце 2023 года. Это произошло благодаря рекордному урожаю, а также проблемам с экспортом через западную границу.

По прогнозу НБУ, в ближайшие месяцы инфляция развернется в сторону умеренного ускорения. К середине лета она вернется в целевой диапазон (5% +1 п.п.), а затем превысит его.

Напомним, рост потребительских цен в Украине в мае 2024 года составил 3,3%.