Продукти, бензин та зв’язок: що подорожчало для українців, а на чому можна зекономити

Продукти харчування

У лютому ціни на продукти та безалкогольні напої зросли в середньому на 1,4%. Абсолютним лідером подорожчання стали овочі, ціни на які злетіли на 13,0%. Також подорожчали:

фрукти (на 6,1%);

яйця (на 3,1%);

риба та продукти з риби (на 1,7%).

Зростання цін у межах 0,4-6,1% також відбулося на хліб і продукти переробки зернових, макаронні вироби, соняшникову олію, яловичину та молоко.

Водночас, зафіксовано зниження цін на:

м'ясо та м'ясопродукти (на 1,2%);

цукор (на 0,9%);

олію (на 0,4%).

Фото: як змінилися ціни в Україні за лютий (facebook.com/Ukrstat)

Послуги та транспорт

Найвідчутнішим для споживачів стало подорожчання у сфері зв'язку - на 5,2%. Це зумовлено насамперед підвищенням тарифів на мобільний зв'язок одразу на 9,1%.

Транспортні послуги додали в ціні 1,4%. Головна причина - зростання вартості палива та мастил на 3,3%. При цьому проїзд у залізничному транспорті став дешевшим на 2,2%.

Одяг та інші товари

На тлі загального зростання цін у лютому традиційно подешевшали одяг і взуття (на 2,7%), що пов'язано із завершенням зимового сезону і розпродажами. Алкоголь і тютюн подорожчали на 1,2% (тютюнові вироби - на 1,6%).

Базова інфляція за місяць становила 0,7%, а в річному обчисленні зафіксована на позначці 7,0%.