Продукт помилкової політики Заходу: Подоляк закликав об'єднатись проти режиму Росії

Сьогоднішній російський режим є наслідком помилкової політики Заходу. Сьогодні світ повинен об'єднатись та завдати поразки країні-окупанту.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт .

"Невивчені уроки історії мають властивість повторюватися. Непокаране зло завжди повертається та масштабується в прогресії. Сучасний російський режим став продуктом двадцятирічної помилкової політики Заходу стосовно Росії та заплющення очей на брудний шантаж, політичні вбивства й агресію щодо інших країн", - пише Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, російська держава трансформувалася в фашистську мілітаристську диктатуру, а її лідер, Володимир Путін - у міжнародного воєнного злочинця. Наслідком цього є щоденні ракетні обстріли, вбивства, теракти й геноцид.

Щоб засвоїти урок, як відзначив Подоляк, Захід повинен "об’єднатися в єдиний ударний кулак" та завдати Росії поразки, покарати воєнних злочинців та повернути повагу до міжнародного права.

"Будь-які спроби толерувати агресію, намагання повернутися до business as usual, сісти за стіл перемовин, навпаки, легалізують геноцид як інструмент міжнародних відносин і зроблять нашу планету набагато небезпечнішим місцем для життя. Який світ ми хочемо залишити своїм дітям? Питання все ще відкрите", - додав Подоляк.

Ендшпіль у війні з Росією

Минулого року президент України Володимир Зеленський прийняв рішення, яке забороняє будь-які переговори з російським диктатором, Володимиром Путіним.

Як відзначив секретар РНБО Олексій Данілов, двері для діалогу з Росією зачинені. Для завершення війни необхідно: