ua ru
Ср, 21 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Продукт помилкової політики Заходу: Подоляк закликав об'єднатись проти режиму Росії

Новость на русском →
Середа 21 червня 2023 15:46
Продукт помилкової політики Заходу: Подоляк закликав об'єднатись проти режиму Росії Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогоднішній російський режим є наслідком помилкової політики Заходу. Сьогодні світ повинен об'єднатись та завдати поразки країні-окупанту.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

"Невивчені уроки історії мають властивість повторюватися. Непокаране зло завжди повертається та масштабується в прогресії. Сучасний російський режим став продуктом двадцятирічної помилкової політики Заходу стосовно Росії та заплющення очей на брудний шантаж, політичні вбивства й агресію щодо інших країн", - пише Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, російська держава трансформувалася в фашистську мілітаристську диктатуру, а її лідер, Володимир Путін - у міжнародного воєнного злочинця. Наслідком цього є щоденні ракетні обстріли, вбивства, теракти й геноцид.

Щоб засвоїти урок, як відзначив Подоляк, Захід повинен "об’єднатися в єдиний ударний кулак" та завдати Росії поразки, покарати воєнних злочинців та повернути повагу до міжнародного права.

"Будь-які спроби толерувати агресію, намагання повернутися до business as usual, сісти за стіл перемовин, навпаки, легалізують геноцид як інструмент міжнародних відносин і зроблять нашу планету набагато небезпечнішим місцем для життя. Який світ ми хочемо залишити своїм дітям? Питання все ще відкрите", - додав Подоляк.

Ендшпіль у війні з Росією

Минулого року президент України Володимир Зеленський прийняв рішення, яке забороняє будь-які переговори з російським диктатором, Володимиром Путіним.

Як відзначив секретар РНБО Олексій Данілов, двері для діалогу з Росією зачинені. Для завершення війни необхідно:

  • повернення України до меж 1991 року;
  • відповідальність Путіна та його союзників;
  • репарації;
  • гарантії безпеки для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Офіс президента Війна в Україні
NEWS
Буданов заперечив можливість ядерного удару РФ: ідіотів там не так багато
Буданов заперечив можливість ядерного удару РФ: ідіотів там не так багато
DAILY
Кандидат на захист. Чому Україні не було місця в НАТО і що змінила війна з Росією
Дмитро Левицький, Мілан Лєліч Кандидат на захист. Чому Україні не було місця в НАТО і що змінила війна з Росією