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Продукт ошибочной политики Запада: Подоляк призвал объединиться против режима России

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Среда 21 июня 2023 15:46
Продукт ошибочной политики Запада: Подоляк призвал объединиться против режима России Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодняшний российский режим является следствием ошибочной политики Запада. Сегодня мир должен объединиться и нанести поражение стране-оккупанту.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

"Невыученные уроки истории имеют свойство повторяться. Ненаказанное зло всегда возвращается и масштабируется в прогрессии. Современный российский режим стал продуктом двадцатилетней ошибочной политики Запада в отношении России и закрытия глаз на грязный шантаж, политические убийства и агрессию в отношении других стран", - пишет Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, российское государство трансформировалось в фашистскую милитаристскую диктатуру, а ее лидер, Владимир Путин - в международного военного преступника. Следствием этого являются ежедневные ракетные обстрелы, убийства, теракты и геноцид.

Чтобы усвоить урок, как отметил Подоляк, Запад должен "объединиться в единый ударный кулак" и нанести России поражение, наказать военных преступников и вернуть уважение к международному праву.

"Любые попытки терпеть агрессию, попытки вернуться к business as usual, сесть за стол переговоров, наоборот, легализуют геноцид как инструмент международных отношений и сделают нашу планету гораздо более опасным местом для жизни. Какой мир мы хотим оставить своим детям? Вопрос все еще открыт", - добавил Подоляк.

Эндшпиль в войне с Россией

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский принял решение, запрещающее какие-либо переговоры с российским диктатором, Владимиром Путиным.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, двери для диалога с Россией закрыты. Для завершения войны необходимо:

  • возвращение Украины к границам 1991 года;
  • ответственность Путина и его союзников;
  • репарации;
  • гарантии безопасности для Украины.

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