ua en ru
Сб, 29 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Продолжают прибывать. В ГПСУ рассказали, сколько "вагнеровцев" сейчас в Беларуси

Новина українською →
Суббота 29 июля 2023 14:56
Продолжают прибывать. В ГПСУ рассказали, сколько "вагнеровцев" сейчас в Беларуси Фото: "вагнеровцы" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На территорию Беларуси продолжают прибывать наемники ЧВК "Вагнера". В настоящее время в стране насчитывается чуть более 5 тысяч "вагнеровцев".

Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Как отметил Демченко, Беларусь поддерживает Россию, предоставляя стране-оккупанту свои полигоны, инфраструктуру, в том числе и по размещению "вагнеровцев", а не только подразделений регулярной армии.

В то же время каких-либо перемещений вражеских войск или наемников возле границы с Украиной не наблюдается. Ситуация остается полностью контролируемой украинскими воинами.

"Подразделения разведки Украины, а это и разведка ГПСУ, активно отслеживают дальнейшую ситуацию, насколько она может измениться и нести угрозу Украине. Но на данный момент то количество представителей ЧВК Вагнер на территории Беларуси значительной угрозы Украине не представляет", - добавил спикер ГПСУ.

"Вагнеровцы" в Беларуси

После неудачного мятежа основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в России, наемников начали перемещать на территорию Беларуси в соответствии с договоренностью с Александром Лукашенко.

Уже 15 июля ГПСУ зафиксировала большую колонну "вагнеровцев", которая прибыла в страну.

Как отмечал Демченко, наемников Беларусь может использовать для провокаций. Также Лукашенко недавно заявлял, что "вагнеровцы" якобы хотят на "экскурсию в Варшаву и Жешув".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь ДПСУ Война в Украине Вагнеровцы
NEWS
Украинские войска продвинулись на 12 км на Бердянском направлении: карты боев ISW
Украинские войска продвинулись на 12 км на Бердянском направлении: карты боев ISW
DAILY
На казнь забирали по спискам. Что известно о теракте в Еленовке спустя год после трагедии
Юлия Акимова, Анастасия Рокитна На казнь забирали по спискам. Что известно о теракте в Еленовке спустя год после трагедии