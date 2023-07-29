Продолжают прибывать. В ГПСУ рассказали, сколько "вагнеровцев" сейчас в Беларуси

На территорию Беларуси продолжают прибывать наемники ЧВК "Вагнера". В настоящее время в стране насчитывается чуть более 5 тысяч "вагнеровцев".

Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Как отметил Демченко, Беларусь поддерживает Россию, предоставляя стране-оккупанту свои полигоны, инфраструктуру, в том числе и по размещению "вагнеровцев", а не только подразделений регулярной армии.

В то же время каких-либо перемещений вражеских войск или наемников возле границы с Украиной не наблюдается. Ситуация остается полностью контролируемой украинскими воинами.

"Подразделения разведки Украины, а это и разведка ГПСУ, активно отслеживают дальнейшую ситуацию, насколько она может измениться и нести угрозу Украине. Но на данный момент то количество представителей ЧВК Вагнер на территории Беларуси значительной угрозы Украине не представляет", - добавил спикер ГПСУ.

"Вагнеровцы" в Беларуси

После неудачного мятежа основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в России, наемников начали перемещать на территорию Беларуси в соответствии с договоренностью с Александром Лукашенко.

Уже 15 июля ГПСУ зафиксировала большую колонну "вагнеровцев", которая прибыла в страну.

Как отмечал Демченко, наемников Беларусь может использовать для провокаций. Также Лукашенко недавно заявлял, что "вагнеровцы" якобы хотят на "экскурсию в Варшаву и Жешув".